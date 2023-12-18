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        KAYMEK'in 3'üncüsünü düzenlediği kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 3'üncüsü düzenlenen kitap okuma yarışmasının ödül töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:02
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        KAYMEK'in 3'üncüsünü düzenlediği kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi
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        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 3'üncüsü düzenlenen kitap okuma yarışmasının ödül töreni yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK tarafından "Kitap seç, oku, yarış, kazan" sloganıyla kitap okuma yarışması düzenlendi.

        Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin 5 üniversitesi ve 75 bin üniversite öğrencisi olan bir şehir olduğunu ifade etti.

        Büyükkılıç, öğrencilerine verdikleri yardım ve desteklerle her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

        Konuşmanın ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödül ve hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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