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        Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:41 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:41
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        Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3. Cadde'de A.K. yönetimindeki 38 UF 656 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 06 BAZ 481 plakalı minibüs çarpıştı.

        Çarpışma sonucu minibüs devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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