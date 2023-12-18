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        Hacılar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

        Hacılar Belediyesi, ilçe genelinde yol ve kilit parke taşı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:11
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        Hacılar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor
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        Hacılar Belediyesi, ilçe genelinde yol ve kilit parke taşı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda kilit parke yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

        Beğendik Mahallesi Bedeller ve Çifte Harmanlar sokakları ile Yediağaç Mahallesi Cami Sokak'ta yaklaşık 20 bin metrekare kilitli parke yol yapımı tamamladı.

        Bu sezon yaklaşık 160 bin metrekare kilitli parke yol yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mevsim şartları elverdiği sürece mahallelerde üstyapı çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

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