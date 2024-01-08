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        Talas Restorasyon Eğitim Merkezi kayıtları başladı

        Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin (TAREM) dönem kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:23
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        Talas Restorasyon Eğitim Merkezi kayıtları başladı
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        Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin (TAREM) dönem kayıtları başladı.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek olan Zincidere'deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde eğitim için geri sayım başladı.

        Bölgede taş, ahşap ve demir (ferforje) ustalığının yeniden canlanması amacıyla okula dönüştürülen tarihi binada ilk dönem kayıtları 28 Ocak'a kadar yapılabilecek.

        Oluşturulan atölyelerin yanı sıra eğitim için hazırlanan bölümlerle, kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı eğitim görecek.

        Yapılan merkezle şehrin unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılarak, eğitim alan kursiyerler gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon işlerinde görev alabilecek.

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