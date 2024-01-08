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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 20:02
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Murat Arıkanlı, Gündoğan Ali Balaban

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 23, Ellenberg 24, Fatmanur Karakaş 4, Ayşegül Günay Aladağ 13, Petronyte 10, Holmes 10, Merve Arı 2, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Candan Eylül Dikmen, Goncagül Kavak

        Beşiktaş: Evans 30, Nogic 24, Elif Bayram 16, Li 14, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Ceyda Conker

        1. Periyot: 17-26

        Devre: 42-44

        3. Periyot: 62-64

        KAYSERİ

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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