ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:KadirHas Kongre Merkezi

Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Murat Arıkanlı, Gündoğan Ali Balaban

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 23, Ellenberg 24, Fatmanur Karakaş 4, Ayşegül Günay Aladağ 13, Petronyte 10, Holmes 10, Merve Arı 2, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Candan Eylül Dikmen, Goncagül Kavak

Beşiktaş: Evans 30, Nogic 24, Elif Bayram 16, Li 14, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Ceyda Conker

1. Periyot: 17-26

Devre: 42-44

3. Periyot: 62-64

KAYSERİ

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