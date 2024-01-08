Kayseri'de bir taksicinin öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi Kayseri'de iki taksici arasında "yolcu alma" nedeniyle çıktığı iddia edilen, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin 1'i tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de iki taksici arasında "yolcu alma" nedeniyle çıktığı iddia edilen, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin 1'i tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık R.D, tutuksuz sanıklar M.D. ve M.D. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık R.D. savunmasında, olayın taksiyle giderken maktul A.D'nin önünü kesmesiyle başladığını iddia etti.

Babasıyla birlikte barışmak amacıyla A.D'nin yanına gittiklerini öne süren R.D, "Maktulün yanına gittiğimizde kürekle başıma vurması üzerine kendimi korumak istedim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

R.D'nin babası tutuksuz sanık M.D. ise suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Tanık S.B. hemşire olduğu için olayı görünce müdahale etmek istediğini, maktulün akciğer ve kalbine yakın bölgesinde yara olduğunu öne sürdü.

Maktulün annesi N.D. ise oğlunun kimseye zarar vermeyeceğini savunarak, "Oğlum durağının önünde katledildi. Oğlumdan isteseler, cebindeki parasını verirdi. Ben oğluma şehit kardeşimin adını verdim. Ona kıydılar." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın babası M.D'nin "kasten öldürmeye yardım etmek"ten tutuklanmasına hükmederek, yeni tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri'de 23 Haziran 2023'te taksi sürücüleri A.D. (37) ile R.D. (23) arasında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağında yolcu alma konusunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan A.D. ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.