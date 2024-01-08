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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, suya 1 yıl zam yapmama kararı aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, bir yıl boyunca su tüketim bedellerine zam yapılmaması yönünde karar aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:12
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, suya 1 yıl zam yapmama kararı aldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, bir yıl boyunca su tüketim bedellerine zam yapılmaması yönünde karar aldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılı ocak ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Meclis gündemine su fiyatları ile ilgili önerge veren Büyükkılıç, Kayseri'yi ve bu şehirde yaşayan herkesi çok sevdiklerini, hizmet etmeyi ibadet bildiklerini ve şehir insanının hayatını kolaylaştıracak her çalışmayı yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.

        Daha sonra Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) uyguladığı su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasını içeren öneriyi oylamaya sundu. Öneri, belediye meclisince kabul edildi.

        Vatandaşlara destek ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak istediklerini aktaran Büyükkılıç, kararın Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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