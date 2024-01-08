Melikgazi Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 86-99
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Polat Parlak, Ahmet Burak Arıkanlı
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 23, Ellenberg 24, Fatmanur Karakaş 4, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 13, Candan Eylül, Petronyte 10, Goncagül, Damla Gezgin, Nazlı Bircan, Holmes 10
BEŞİKTAŞ: Evans 30, Ceyda Conker, Elif Bayram 16, Krivacevic 7, Nogic 24, Şuğranur Sönmez 8, Melek Uzunoğlu, Li 14
1'İNCİ PERİYOT: 17-26
DEVRE: 42-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-64
Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19´uncu haftasında evinde Beşiktaş´a 99-86 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 30 sayı ile Beşiktaş´tan Evans oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2024-01-08 19:53:26
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