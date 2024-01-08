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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 86-99

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:53 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:55
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Beşiktaş: 86-99
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        SALON: Kadir Has

        HAKEMLER: Polat Parlak, Ahmet Burak Arıkanlı

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 23, Ellenberg 24, Fatmanur Karakaş 4, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 13, Candan Eylül, Petronyte 10, Goncagül, Damla Gezgin, Nazlı Bircan, Holmes 10

        BEŞİKTAŞ: Evans 30, Ceyda Conker, Elif Bayram 16, Krivacevic 7, Nogic 24, Şuğranur Sönmez 8, Melek Uzunoğlu, Li 14

        1'İNCİ PERİYOT: 17-26

        DEVRE: 42-44

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-64 

        Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19´uncu haftasında evinde Beşiktaş´a 99-86 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 30 sayı ile Beşiktaş´tan Evans oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-01-08 19:53:26

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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