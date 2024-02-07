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        Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 25. haftada Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:42
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        Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 25. haftada Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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