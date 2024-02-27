Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 3 bağ evinin pencere korkulukları kesilerek televizyon, kombi ve antika eşyaların çalınmasıyla ilgili 10 gün süren çalışma ve kamera kayıtlarının izlenmesi neticesinde kimlikleri tespit edilen O.A. ve E.K'yi gözaltına aldı.

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