Hacılar ilçesinde 547 konutluk proje için çalışmalar başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Hacılar ilçesinde gerçekleştireceği 547 konutluk proje için çalışmalar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki konut ihtiyacını karşılamak için geçen yıllarda yapılan çalışmaların meyvesi olan ihale, 5 Mart'ta sonuçlandı.

Yüklenici firma tarafından yapılan teklifin uygun bulunmasıyla birlikte Hacılar'da çalışmalara başlandı. Yolların düzenlenmesi ve inşaat işlerinde çalışacak ekiplerin konaklayacağı alanlar için gerekli ön çalışmalar, teknik ekipler tarafından başlatıldı.