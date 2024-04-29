Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda ihtiyaç sahibi 7 bin ilk ve ortaokul ile lise öğrencisine ulaşım kartı yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıldır süren uygulama kapsamında Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli öğrencilere otobüs ve tramvayda kullanılmak üzere aylık 150 biniş yüklenen ulaşım kartı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerin destekçileri olduğunu belirtti.