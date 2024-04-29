CHP'li Zeybek'ten 2 Haziran'da yeniden yapılacak Pınarbaşı seçimlerine ilişkin açıklama:

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde hak ettikleri sonucu alacaklarına inandıklarını söyledi.

Partisinin Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Zeybek, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerle milletin artık kendine yeni bir yol çizdiğini belirtti.

Pınarbaşı ilçesinde CHP adayının kazandığı seçimin YSK tarafından iptal edildiğini ve 2 Haziran'da yenileneceğini ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:

"Belediye başkanı adayımız, ilçe başkanımız ve Kayseri örgütümüz şunu bilin ki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın arkasından düzenli ve sürekli olarak milletvekillerimizi ve büyükşehir belediye başkanlarımızı Pınarbaşı'nda göreceksiniz. Burada yalnız değilsiniz. CHP tüm örgütleriyle Pınarbaşı Belediyemizin yanında olacaktır. Pınarbaşı'nda seçimlerin adil, adaletli, hakkaniyet temelinde ve hak edenin yeniden kazanabilmesi, kazandıktan sonra da Pınarbaşı halkının ihtiyacı olan hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum."

Zeybek, bundan sonra gündemlerinin Kayseri ve Pınarbaşı olduğunu dile getirdi.

Haksızlık karşısında arkadaşlarının yanında olduklarını bildiren Zeybek, "Vicdanlarda hak ettikleri saygıyı ve Allah katında hak ettikleri seçimin 2 Haziran'da da tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Bu seçim milletimizi daha da birleştirecektir." dedi.

Zeybek'e, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve CHP İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış da eşlik etti.

- CHP'nin adayı kazanmıştı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.