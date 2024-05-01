Büyükşehir Belediyesinin hobi bahçelerinin yeni sahipleri belli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlar için oluşturduğu hobi bahçelerinin yeni sakinleri belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 bin 647 başvurunun yapıldığı, toplam 2 bin 543 hobi bahçesinin yeni sakinleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Yaklaşık 8 saat süren kura çekimi, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

Hobi bahçesi için kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi basketbol sahasında kura çekimine katıldı.

Noter tarafından dijital olarak çekilen kurayı izlemek isteyen vatandaşlar, kura çekimini yerinden takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, çekiliş sonuçlarının canlı yayınlandığı gibi mesaj olarak da hak sahiplerine gönderileceğini belirtti.

Geçmişte gayri resmi devirlerin olduğuna yönelik söylentiler çıktığını anımsatan Türkmen, "Bugün noter huzurunda çekilişler yapıldıktan sonra iş çok sıkı tutularak giriş ve çıkışların kontrolü, devir yapılamaması konusuna çok dikkat edilecek, kime çıktıysa o kullanabilecek." ifadelerini kullandı.