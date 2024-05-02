Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Toktaş için merkeze bağlı Boğaz köyü camisinde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.