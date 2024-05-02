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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:07
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

        Şehit Toktaş için merkeze bağlı Boğaz köyü camisinde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Toktaş'ın naaşı, silah arkadaşlarının omzunda köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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