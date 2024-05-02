Kayseri'de Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı, Kayseri'de açıldı.

NOBEL Expo Fuarcılık tarafından Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, fuarların kent ekonomisine katkısına dikkati çekti.

Çiçek, kentte farklı alanlarda fuarlar yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci de fuarda 400'den fazla makinenin görücüye çıkacağını söyledi.

NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, kentte daha önce de mobilya ve kapı fuarı düzenlediklerini anımsatarak, Kayseri'yi bir fuar merkezi haline getirmeye çalıştıklarını ve gelecek yıllarda da bu organizasyonlara devam edeceklerini anlattı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ise OSB olarak verdikleri sözleri tuttuklarını, fuarlar düzenleyerek alıcı ve satıcıları bir araya getirdiklerini ifade etti.

Makine sektörünün katma değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, "Yıllardır ithal ettiğimiz makinelerin burada yapıldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Makine imalat sanayi Türkiye'de büyük bir güce sahip olmaya başladı." dedi.

Konuşmaların ardından açılan ve 5 Mayıs'a kadar sürecek fuarda, 28 ülkeden satın alma heyetleri, 20 bin metrekare alanda beğeniye sunulan 400 makineyi inceleme imkanı bulacak.

Organizasyonda ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Hindistan ve Rusya gibi Türkiye'nin en çok makine ihracatı yaptığı ülkelerden alıcılar da yer alıyor.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Umman ve Ürdün'den de satın almacıların inceleme yaptığı fuarda, mobilya, kapı, pencere, beyaz eşya yan sanayi, otomotiv yan sanayi, yedek parça ve savunma sanayi başta olmak üzere 30'dan fazla sektörde kullanılan metal ve ahşap işleme makineleri sergileniyor.