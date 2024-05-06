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        Kayserispor maçlarını izlemek için engel tanımıyor

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de 2001'de geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam eden 28 yaşındaki Hüseyin Deniz, tutkuyla bağlandığı Kayserispor'u engeline rağmen 15 yıldır tribünlerden destekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:09
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        Kayserispor maçlarını izlemek için engel tanımıyor
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        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de 2001'de geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam eden 28 yaşındaki Hüseyin Deniz, tutkuyla bağlandığı Kayserispor'u engeline rağmen 15 yıldır tribünlerden destekliyor.

        Merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan Deniz, 23 yıl önce yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Omurilik zedelenmesi nedeniyle Deniz'in sol kol ve sol bacağı hareket yetisini kaybetti. Yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren Deniz, tedavisinin ardından arkadaşlarının desteğiyle 2009 yılında Kayserispor'un maçını izlemeye gitti.

        Tribünlerde gördüğü coşkuyla o günden beri takımına tutkuyla bağlanan Deniz, tekerlekli sandalyesiyle Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki stadyumlara giderek sarı-kırmızılı ekibe destek olmaya başladı.

        Kayserispor maçlarının olduğu gün arkadaşlarının desteğiyle stadyumun yolunu tutan Deniz, yine onların yardımıyla tribüne çıkıyor.

        Engelliler için ayrılan bölüm yerine kale arkasında Kapalı Kale Taraftarlar Derneği üyelerinin bulunduğu alanda maç izlemeyi tercih eden ve arkadaşlarıyla sarı-kırmızılı ekip lehine tezahüratta bulunan Deniz, taraftarlar arasında oldukça fazla tanınıyor.

        Şimdilerde Kapalı Kale Taraftarlar Derneğinde yöneticilik de yapan ve gönül verdiği Kayserispor sayesinde hayata sımsıkı tutunan Deniz, takımına yağmur çamur demeden 15 yıldır tribünlerden destek oluyor.

        Mobilya ve temizlik firması işleten Hüseyin Deniz, AA muhabirine, çocukken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kaldığını söyledi.

        Arkadaşlarının desteğiyle Kayserispor maçlarını izlemeye geldiğini ve dernekte birçok dost edindiğini anlatan Deniz, 2009 yılından itibaren aktif olarak sarı-kırmızılı ekibin maçlarını izlemeye gittiğini dile getirdi.

        - "Kayserispor'un peşinden gitmediğim stadyum kalmadı"

        Tribünlerde büyüdüğünü ve taraftarlarla adeta bir aile olduğunu ifade eden Deniz, şöyle konuştu:

        "Buradaki insanlar beni bağrına bastı. Kayserispor'un peşinden gidilebilecek bütün deplasmanlara gittim, ömrümün çok büyük bir kısmını ona feda ettim. Biz Kayserispor'u hayatımızın her zaman merkez noktasına koyduk. Kayserispor tribünleri rahatsızlığımdan ötürü adeta bana bir yaşama sevinci, hayata tutunabileceğim bir dal oldu. Beni bağrına basan bir taraftar grubu içerisindeyim. Bütün engelleri arkadaşlarım sayesinde ortadan kaldıran bir insanım. Kayserispor'un peşinden gitmediğim stadyum, görmediğim şehir kalmadı. Kayserispor neredeyse, hep orada oldum. Elimden geleni de fazlasıyla yaptım."

        Deniz, sarı-kırmızılı ekibin maç kazandığı hafta mutlu olduğunu, kaybettiğinde ise hiçbir şeyden keyif almadığını dile getirerek, hayatının fikstüre endeksli olduğunu belirtti.

        Yakın arkadaşları ve akrabaları kendisini bir davete çağırdığında maçın olduğu günlere dikkat ettiğini anlatan Deniz, Kapalı Kale Taraftarlar Derneğinde yöneticilik yapmakta olduğunu kaydetti.

        - "Kayserispor bana umut oldu"

        Taraftarların kendisini çok sevdiğini vurgulayan Deniz, şöyle devam etti:

        "Beni gören herkes sırtına almak için birbiriyle yarışır. Beni o denli çok severler, ben de onları çok seviyorum. Stadyumun engelli tribünü farklı bir yerde. Merdivenlerde, turnikede ve tribüne çıkışlarda beni tanıyan, seven ve bu gruba üye olan herkes beni sırtında taşır. Zaten deplasmanlarda da bu böyle olmuştur. Gittiğimiz uzak deplasmanlarda yakın arkadaşlarım benim bütün ihtiyaçlarımı yolda karşılar. Hepimiz burada bir ekmeği bölüşen insanlarız. Allah hepsinden razı olsun. Tüm grup üyeleri ve Kayserisporlu herkese teşekkür ederim. Kayserispor bana umut oldu. Ben de hep bu umudun peşinden koştum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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