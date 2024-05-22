Kayseri'de TEKNOFEST'e katılacak 36 projeye 2,5 milyon liralık malzeme desteği sağlanacak

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak 36 takıma 2,5 milyon liralık malzeme desteğinde bulunulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST'e başvuran proje takımlarına destek olmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST'e katılacak takımlara 2 yıldır destek olduklarını belirtti.

- "2,5 milyon TL teknolojik desteğimiz gençlerimiz için hazır"

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek, kendini geliştiren, proje üreten gençleri Melikgazi Belediyesi olarak her zaman desteklediklerini dile getiren Palancıoğlu, şöyle dedi:

"TEKNOFEST'e proje üreten gençlerimize rekor desteklerimizi sürdürüyoruz. 2022 yılında 33 takıma 1 milyon TL, 2023'te 20 projeye 1,5 milyon TL destek sağlamıştık. 2024 yılında ise rekor bir rakamla 2,5 milyon TL teknolojik desteğimiz gençlerimiz için hazır. Bu kapsamda bu sene Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacak takımlardan destek talep edenler için belediyemiz tiyatro salonundaki değerlendirme toplantısında toplam 81 proje jüri karşısına çıkmıştı. Bu projelerin her biri jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirildi. Birbirinden başarılı projeler arasından 36 projeye karar verildi ve belirlenen projeler belediyemizden malzeme desteği almaya hak kazandı."