Sözleşmeli erin öldüğü kavga davasının güvenlik nedeniyle başka şehre nakil talebi

KAYSERİ'deSözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dosyanın geldiği Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Mahkemenin yazısında, tarafların daha önce adliyede kavga ettiği, yargılama süreci sırasında da silahlı çatışma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral'ın arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun başından, Adem Oral ayaklarından yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut Uzun, hastanede hayatını kaybetti, Adem Oral tedavisi sonrası taburcu edildi. Çalışma başlatan polis, Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir'i kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonrası iddianame düzenledi. İddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 1 kez 'kasten adam öldürme' suçundan, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemlerinden dolayı da 2 kez de 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Olayda hayatını kaybeden Turgut Uzun'un yaralanan arkadaşı, tutuksuz müşteki-sanık Adem Oral ve ağabeyi tutuksuz müşteki sanık Nuh Oral hakkında ise Kerem, Sıddık Can ve Nimet Taşdemir'e karşı eylemlerinden dolayı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası talep edildi.