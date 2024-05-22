Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sözleşmeli erin öldüğü kavga davasının güvenlik nedeniyle başka şehre nakil talebi

        KAYSERİ'deSözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dosyanın geldiği Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sözleşmeli erin öldüğü kavga davasının güvenlik nedeniyle başka şehre nakil talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'deSözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dosyanın geldiği Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Mahkemenin yazısında, tarafların daha önce adliyede kavga ettiği, yargılama süreci sırasında da silahlı çatışma ihtimalinin olduğu belirtildi.

        Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral'ın arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun başından, Adem Oral ayaklarından yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut Uzun, hastanede hayatını kaybetti, Adem Oral tedavisi sonrası taburcu edildi. Çalışma başlatan polis, Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir'i kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonrası iddianame düzenledi. İddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 1 kez 'kasten adam öldürme' suçundan, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemlerinden dolayı da 2 kez de 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Olayda hayatını kaybeden Turgut Uzun'un yaralanan arkadaşı, tutuksuz müşteki-sanık Adem Oral ve ağabeyi tutuksuz müşteki sanık Nuh Oral hakkında ise Kerem, Sıddık Can ve Nimet Taşdemir'e karşı eylemlerinden dolayı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası talep edildi.

        CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAZ

        Dosyanın geldiği Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Taraflar arasında adliyede de kavga yaşandığının belirtildiği yazıda, "Sanık, tanık ve müşteki sayısının fazla olması, duruşma öncesi tarafların silah taşıma olasılığı ile adliye dışında silahlı çatışma yaşanabileceği ihtimalinin mevcut olduğu, sağlıklı bir yargılama yapılamayacağı, gerek mahkeme heyeti gerekse de tarafların can güvenliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından davanın başka bir ile nakledilmesi talep olunur" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim

        Benzer Haberler

        Erken teşhisle kanseri yendi, üreterek yaşama tutundu
        Erken teşhisle kanseri yendi, üreterek yaşama tutundu
        Kayseri T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
        Kayseri T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
        Kayseri'de "çocuğu kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de "çocuğu kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de kaçak etil alkol operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de kaçak etil alkol operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı
        Kayseri'de 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı
        Büyükşehir Belediyesi Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, 2 ayda 278 kişiye...
        Büyükşehir Belediyesi Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, 2 ayda 278 kişiye...