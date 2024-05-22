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        Kayseri'de 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı

        KAYSERİ'de2 TIR ile 3 servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:00
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        Kayseri'de 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı
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        KAYSERİ'de2 TIR ile 3 servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 38 ABN 144 plakalı kamyonetten yola malzeme döküldü. Kamyonete çarpmamak için şoförleri manevra yapan 38 S 0512, 38 P 0325 ve 38 P 0467 plakalı servis minibüsleri ile 46 AIK 590 ve 38 UN 811 plakalı TIR'lar çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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