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        Kayseri'de kurbanlık fiyatları belirlendi

        Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:13
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        Kayseri'de kurbanlık fiyatları belirlendi
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        Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarını açıkladı.

        Bağlamış, odanın konferans salonunda gazetecilere, tavsiye edilen erkek büyükbaş kurbanlık canlı kilogram fiyatının 270 TL, dişi büyükbaş canlının 220 TL, küçükbaş erkek toklu canlı kilogram fiyatının 250 TL, koyun canlı kilogram fiyatının 220 TL olarak belirlendiğini söyledi.

        Büyükbaş hisse fiyatının 25-30 bin TL, küçükbaş adet fiyatının 10-20 bin TL arasında olduğunu anlatan Bağlamış, büyükbaş kesim ücretinin 5 bin, parçalama ücretinin 3 bin 500 TL, küçükbaş kesim ücretinin 1000 TL, parçalama ücretini 1000 TL, kıyma çekim ücretinin ise kilogram başı 15 TL olarak öngörüldüğünü belirtti.

        Tarım İl Müdürlükleri ile belediyelerin belirlemiş olduğu kesim alanlarında, özel kombinalarda ve kurbanlık satışı yapılan tesislerde kurban kesilebileceğini ifade eden Bağlamış, geçen yıl kentte 3 bin 500 ila 5 bin arasında büyük ve küçükbaş hayvan satışı yapıldığını, bu yıl da aynı rakamları beklediklerini kaydetti.

        Türkiye genelinde kırmızı etin fiyatında yüksekliğin söz konusu olmadığını vurgulayan Bağlamış, "Sadece Et ve Süt Kurumu perakendeciler dernekleriyle anlaşma yaparak onlara temini kendileri yapmak suretiyle fiyatları aşağı çekiyor. Bir hayvanın doğumdan sofraya gelene kadarki süreci yaklaşık 2 yılda oluşuyor ve bir maliyeti var. Aslında şu anda kırmızı et fiyatları Türkiye genelinde normal fiyatta." diye konuştu.

        Toplantıya Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş, Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül de katıldı.

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