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        Kick Boks Dünya Kupası şampiyonu Gülden Mercan Atille, Yahyalı Belediyesini ziyaret etti

        İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda artı 70 kiloda şampiyon olan Gülden Mercan Atille, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:06
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        Kick Boks Dünya Kupası şampiyonu Gülden Mercan Atille, Yahyalı Belediyesini ziyaret etti
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        İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda artı 70 kiloda şampiyon olan Gülden Mercan Atille, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Öztürk, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda elde ettiği şampiyonluk sonrası Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Atille'yi makamında kabul etti.

        Öztürk, Atille'nin elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

        Aynı zamanda ilçede öğretmen olarak görev yapan Atille'yi tebrik eden Öztürk, şunları kaydetti:

        "Gurumuz Gülden hocamıza gönülden teşekkür ediyorum. Kazandığı başarıları bizlere hediye eden hocamızı tebrik ediyorum. Nice nice dünya ve Türkiye şampiyonlarının ilçemizden çıkmasını istiyoruz. Gönlümden, ilçe meydanımızda bir kick boks turnuvası yapılması geçiyor. İnşallah yakın zamanda bunu yaparız. Hocamız ve öğretmen eşi çocuklarımıza hem ahlaki değerler kazandırma konusunda hem de sportif başarılar ile güzel örnek oluyor. Hocamıza başarılarının devamını diliyorum."

        Atille de desteklerinden dolayı Öztürk'e teşekkür ederek, Türkiye ve Yahyalı'ya yeni şampiyonluklar getirmek için çok çalışacağını belirtti.

        Ziyaret sonunda Öztürk, sporcuya altın hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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