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        Kayseri'de tarihi caminin şadırvanından musluk çalan şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de tarihi caminin şadırvanından musluk çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:25
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        Kayseri'de tarihi caminin şadırvanından musluk çalan şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de tarihi caminin şadırvanından musluk çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        Merkez Melikgazi ilçesindeki tarihi Hunat Cami şadırvanına gelen D.T. (20), muslukları sökmeye başladı. Durumu fark eden cemaatin ihbarı üzerine çevredeki polis ekipleri D.T'yi suçüstü yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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