Kayseri'de tarihi caminin şadırvanından musluk çalan şüpheli tutuklandı
Kayseri'de tarihi caminin şadırvanından musluk çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
Kayseri'de tarihi caminin şadırvanından musluk çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
Merkez Melikgazi ilçesindeki tarihi Hunat Cami şadırvanına gelen D.T. (20), muslukları sökmeye başladı. Durumu fark eden cemaatin ihbarı üzerine çevredeki polis ekipleri D.T'yi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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