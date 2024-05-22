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        Kayseri'de 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hakkında 14 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 22:37 Güncelleme: 22.05.2024 - 22:37
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        Kayseri'de 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hakkında 14 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 11 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Firarinin adresini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Ekiplerce gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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