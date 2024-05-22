Kayseri'de 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 11 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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