Büyükşehir Belediyesinin Tomarza'daki tesisi günlük 1900 metrekare kilitli beton parke taşı üretecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Kızılören şantiyesinde kurulumunu yaptığı 26 milyon 340 bin TL maliyetle tam otomatik, çok sıralı beton parke taşı makinası ile günlük 1900 metrekare kilitli beton parke taşı üretecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye Tomarza Kızılören şantiyesine tam otomatik çok sıralı beton parke taşı makinası kurdu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tomarza Kızılören Şantiyesi'ne kurulan makina ile mahalle yollarında kullanılmak üzere beton karışımı kilitli parke taşı üretilecek.