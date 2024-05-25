Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kayseri'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Kocasinan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.
Yollardaki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.
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