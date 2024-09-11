Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangında 50 hektar alan zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parktaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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