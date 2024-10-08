Büyükkılıç'tan 7. Kayseri Kitap Fuarı'na davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 11-20 Ekim'de 7'ncisi düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı'na gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları davet etti.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Merkezi'nde kitapseverleri kitaplarla ve yazarlarla buluşturacaklarını belirtti.

Geçen yıl kırılan 1 milyon ziyaretçi rekorunu kırmak için sabırsızlandıklarını aktaran Büyükkılıç, "Kayseri'de her yer kitap kokacak. Cuma günü kitap fuarının açılışına vatandaşlarımızı bekliyoruz. 412 yayınevi, 513 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabın yer alacağı 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda yine kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.