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        Büyükkılıç'tan 7. Kayseri Kitap Fuarı'na davet

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 11-20 Ekim'de 7'ncisi düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı'na gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:05
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        Büyükkılıç'tan 7. Kayseri Kitap Fuarı'na davet
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 11-20 Ekim'de 7'ncisi düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı'na gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları davet etti.

        Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Merkezi'nde kitapseverleri kitaplarla ve yazarlarla buluşturacaklarını belirtti.

        Geçen yıl kırılan 1 milyon ziyaretçi rekorunu kırmak için sabırsızlandıklarını aktaran Büyükkılıç, "Kayseri'de her yer kitap kokacak. Cuma günü kitap fuarının açılışına vatandaşlarımızı bekliyoruz. 412 yayınevi, 513 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabın yer alacağı 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda yine kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, kitap fuarına İlber Ortaylı, Yusuf Kaplan, Serdar Tuncer, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mehmet Akif Ersoy, Şükrü Erbaş, Nurullah Genç, Alişan Kapaklıkaya ve Nur Viral'in de aralarında olduğu toplam 513 yazar, şair ve gazetecinin katılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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