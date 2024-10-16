ERÜ'nün başarısı YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'na yansıdı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'ndaki başarısı ile dikkat çekti.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'ndaki başarısı ile dikkat çekti.
ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından üniversitelerin değerlendirildiği 2024 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlandı.
Raporda, Türkiye'deki 201 üniversite "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ile "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" olmak üzere 5 kategoride, toplanan 64 göstergeye göre yükseköğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişme bakımından değerlendirildi.
ERÜ, 9 göstergede ilk 5'te, 18 göstergede ilk 10'da, 27 göstergede ise ilk 20'de yer aldı. Yayınlanan rapora göre, "İklim Eylem Endeksi" göstergesinde de Türkiye birincisi olarak yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, farklı kategorilerde elde edilen başarılardan dolayı tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.
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