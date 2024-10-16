ERÜ'nün başarısı YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'na yansıdı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'ndaki başarısı ile dikkat çekti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından üniversitelerin değerlendirildiği 2024 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlandı.

Raporda, Türkiye'deki 201 üniversite "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ile "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" olmak üzere 5 kategoride, toplanan 64 göstergeye göre yükseköğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişme bakımından değerlendirildi.