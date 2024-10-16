Kayseri'de 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Alınan bilgiye göre, özel okulun farklı şubelerinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerinde okulda yedikleri yemeğin ardından evlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

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