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        Kayseri'de 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

        Kayseri'deki bir özel okulda eğitim gören 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 23:36 Güncelleme: 16.10.2024 - 23:36
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        Kayseri'de 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
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        Kayseri'deki bir özel okulda eğitim gören 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, özel okulun farklı şubelerinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerinde okulda yedikleri yemeğin ardından evlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

        Ebeveynleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülen çoğu lisede eğitim gören 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Hastanelerdeki müdahalenin ardından taburcu edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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