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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:44
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 15,5 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.T, Ş.G, İ.Y, H.S. ve B.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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