Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan S.T, Ş.G, İ.Y, H.S. ve B.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 15,5 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

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