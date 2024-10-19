Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın
Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 46 Bourabia), Boa Morte (Dk. 77 Ackah), Cardoso, Mane (Dk. 88 Ramazan Civelek), Bahoken (Dk. 46 Nazon)
Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Ömürcan Artan), Viana, Saborit, Sorescu (Dk. 85 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 90+1 Arda Kızıldağ), Ndiaye, Lungoyi (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Maxim (Dk. 68 Furkan Soyalp), Okereke
Goller: Dk. 22 Okereke Dk. 45+1 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 24 Boa Morte, Dk. 57 Cardoso (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Attamah, Dk. 35 Ali Karimi, Dk. 74 Boa Morte (Bellona Kayserispor), Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)
KAYSERİ
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