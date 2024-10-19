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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:42
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

        Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 46 Bourabia), Boa Morte (Dk. 77 Ackah), Cardoso, Mane (Dk. 88 Ramazan Civelek), Bahoken (Dk. 46 Nazon)

        Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Ömürcan Artan), Viana, Saborit, Sorescu (Dk. 85 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 90+1 Arda Kızıldağ), Ndiaye, Lungoyi (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Maxim (Dk. 68 Furkan Soyalp), Okereke

        Goller: Dk. 22 Okereke Dk. 45+1 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 24 Boa Morte, Dk. 57 Cardoso (Bellona Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Attamah, Dk. 35 Ali Karimi, Dk. 74 Boa Morte (Bellona Kayserispor), Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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