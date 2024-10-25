Kayseri'de ATM'de unutulan karttan 10 bin lira çeken zanlı yakalandı

Şikayet üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada İ.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Alsancak Mahallesi Yavuz Selim Sultan Caddesi'nde bir kişi ATM içinde kartını unuttu.

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