Sarıoğlan'da öğrenciler TUSAŞ şehitlerini
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.
KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi’nde kurs gören öğrenciler, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısına tepki gösterdi.
Merkezin bahçesinde düzenlen program saygı duruşu ile başladı.
Taşıdıkları Türk bayraklarıyla şehitleri anan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.
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