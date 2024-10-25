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        Sarıoğlan'da öğrenciler TUSAŞ şehitlerini

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:29 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:39
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        Sarıoğlan'da öğrenciler TUSAŞ şehitlerini
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.

        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi’nde kurs gören öğrenciler, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısına tepki gösterdi.

        Merkezin bahçesinde düzenlen program saygı duruşu ile başladı.

        Taşıdıkları Türk bayraklarıyla şehitleri anan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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