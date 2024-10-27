Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Selçuklu Mahallesi'ndeki uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan O.D'nin (32) yapılan sorgusunda, "hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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