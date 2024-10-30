Hacılar'da çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sakar-Eşmecik Caddesi'nde yürütülen çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dörtkuyular mevkisindeki çalışmaları denetleyen Özdoğan, fidanların toprakla, Hacılar ilçesinin ise daha güzel bir gelecekle buluştuğunu belirtti.

Yeni banklar, yürüyüş yolları ve ağaçlandırmayla DSİ kanal çevresi düzenlemesini tamamladıklarını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kuzey istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik alanda çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarımız tamamlandı. Devlet Su İşleri'nin yapımını tamamladığı kanal çalışmasıyla geçtiğimiz haftalarda yürüyüş yollarını vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bugün de burada yürüyüş yollarının yanında 2 kilometrelik hattımız boyunca Japon kirazı ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Daha yeşil, daha güzel bir Hacılar için çalışmalarımız hızla devam ediyor."