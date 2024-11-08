YÖK Başkanı Özvar, Yaman Dede Kültür Evi'ni ziyaret etti

Ziyarette Yalçın, Özvar'ı Yaman Dede Konağı'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek çeşitli yayınlardan oluşan kitap hediye etti.

Belediyenden yapılan açıklama göre, bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Özvar, Yaman Dede Kültür Evi'nde bulunan Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi ile Hilye-i Şerifleri inceleyerek bilgi aldı.

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