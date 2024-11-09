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        Kayseri'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Kayseri'de 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:20 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:20
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        Kayseri'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Kayseri'de 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

        Develi ilçesi Aşağı Everek Mahallesi'nde, A.Ç'nin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Binadaki vatandaşlar, polis ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

        Yangında, evinde dumandan etkilenen A.Ç. hayatını kaybetti.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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