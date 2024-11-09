Kayseri'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Binadaki vatandaşlar, polis ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Develi ilçesi Aşağı Everek Mahallesi'nde, A.Ç'nin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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