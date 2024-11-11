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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu'ya yaklaşık 35 milyon liralık yatırım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:40
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu'ya yaklaşık 35 milyon liralık yatırım yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından İncesu merkezde yapılan 7 milyon 650 bin liralık altyapı yatırımlarıyla bölgede yarım asırlık içme suyu ve kanalizasyon hattı sorunları çözüme kavuşturuldu.

        KASKİ, toplamda 1500 metre içme suyu ve 1500 metre kanalizasyon hattı döşeyerek İncesu'daki altyapı problemlerini ortadan kaldırdı.

        Çalışmalar kapsamında 15 bin ton sıcak asfalt kullanıldı ve yolun toplam maliyeti yaklaşık 26 milyon lira olarak belirlendi.

        Projelerle, ilçede ulaşım ve altyapı sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğu kaydedildi.

        - Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ataş'la buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ı makamında misafir etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için milletvekilimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

        Milletvekili Ataş ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Kayseri’ye hizmet için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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