Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu'ya yaklaşık 35 milyon liralık yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından İncesu merkezde yapılan 7 milyon 650 bin liralık altyapı yatırımlarıyla bölgede yarım asırlık içme suyu ve kanalizasyon hattı sorunları çözüme kavuşturuldu.

KASKİ, toplamda 1500 metre içme suyu ve 1500 metre kanalizasyon hattı döşeyerek İncesu'daki altyapı problemlerini ortadan kaldırdı.

Çalışmalar kapsamında 15 bin ton sıcak asfalt kullanıldı ve yolun toplam maliyeti yaklaşık 26 milyon lira olarak belirlendi.

Projelerle, ilçede ulaşım ve altyapı sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğu kaydedildi. - Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ataş'la buluştu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ı makamında misafir etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için milletvekilimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.