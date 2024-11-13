Kayseri'de aranan 10 hükümlü yakalandı

Operasyonda, haklarında 3 ay ile 17 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

Bu kapsamda, 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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