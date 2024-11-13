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        Kayseri'de aranan 10 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için aranan 10 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:01
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        Kayseri'de aranan 10 hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için aranan 10 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında 3 ay ile 17 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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