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        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocasinan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocasinan Belediyesi arasında hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:03
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        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocasinan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocasinan Belediyesi arasında hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz katıldı.

        Burada konuşan Korkmaz, hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını kapsayan protokolün Kayseri'de ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, "Kocasinan Belediyesi ile yürütülecek bu çalışma, hem Kayseri'nin hem de vatandaşlarımızın faydasına olacak." ifadesini kullandı.

        Çolakbayrakdar da Kayseri'yi daha güçlü bir şehir haline getirmek için çeşitli kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini aktardı.

        Kayseri'deki uyum kültürünün şehre daha güzel hizmet yapılmasına katkı sağladığını belirten Çolakbayrakdar, "Bu protokol, sadece Kocasinan için değil, tüm Kayseri için önemli bir adım. Toplumun her kesimine dokunan projelerle şehirdeki huzuru ve refahı artırmak için hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Korkmaz ve Çolakbayrakdar protokolü imzaladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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