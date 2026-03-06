Milletvekili Çopuroğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı şantiyesini inceledi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Oymaağaç'taki şantiyesinde incelemede bulundu.





Şantiyede yetkililerden bilgi alan Çopuroğlu, burada yaptığı açıklamada, projenin Kayseri'ye en yakın noktalarından biri olan T-9 tünelinde incelemede bulunduklarını söyledi.



Tünelde çalışmaların titizlikle sürdüğünü anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:



"Bugün bilgi vermek amacıyla Oymaağaç şantiyesindeyiz. Burası şehrimize en yakın olan şantiye, T-9 tünelindeyiz. Tabiri caizse iğne oyası işler gibi santim santim kazılıyor. İçeride hummalı bir çalışma var. Her geldiğimizde şantiyenin ilerlediğini görüyoruz. Herhangi bir eksiğin olup olmadığını sorduğumuzda tamamen projenin akışında ilerlediğini, herhangi bir eksiklik veya aksaklık olmadığını beyan ettiler. Gelmeden öncede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu aradık. Şantiyedeki ekiplerimize selam söyledi. 'İstekleri veya olumsuz giden bir şey varsa lütfen bize iletsinler' dedi. Gördüğümüz şu, işini bilen bir ekip işin başında. Gayet zamanında bu işin teslim edileceğine inancımız her geçen gün artıyor. Bu şantiye 142 kilometre mesafede açık alanda. Tünel Kayseri'de açılmaya başlanınca hızlı trenin Kayseri'ye geldiğine bir kez daha şahit olmuş olacağız."



