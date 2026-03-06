Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 12 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Kayseri'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 12 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (30) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

