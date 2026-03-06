Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de iki dilencinin çöpten topladıkları yiyecekleri evlerinden getirdikleri belirlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, iki dilencinin evlerinden getirdikleri yiyecekleri çöp konteynerinin yanına bırakıp "çöpten yiyecek topluyormuş" gibi yaparak vatandaşların duygularını istismar ettiklerini tespit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri ramazan ayında dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

        Vatandaşların dini ve insani duygularının istismar edilmesini önlemek amacıyla kent genelinde yoğun mesai yapan ekipler, Bekir Yıldız Bulvarı'nda bulunan bir çöp konteyneri çevresinde iki kişinin dilencilik yaptığı yönünde ihbar aldı.

        Bölgede sık sık inceleme yapan ekipler, yaptıkları kontrollerde söz konusu kişilerin evlerinden getirdikleri çeşitli yiyecekleri, çöp konteynerinin yanına bırakarak "çöpten yiyecek topluyormuş" izlenimi oluşturmaya çalıştıklarını tespit etti.

        Dilencilerin bu yöntemle vatandaşların merhamet duygularını harekete geçirerek para topladıkları belirlendi.

        Gün boyunca aynı noktada bulunan kişilerin, zabıta ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmalarına rağmen kısa süre sonra tekrar geri geldikleri öğrenildi.

        Üstlerinde kimlik bulunmadığı belirlenen kişiler, zabıta ekiplerince bulundukları bölgeden uzaklaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

