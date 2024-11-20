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        Kayseri'de şok uygulamada aranan 7 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:13
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        Kayseri'de şok uygulamada aranan 7 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğünce, 35 ekip ve 70 personelin katılımıyla 21 noktada uygulama yapıldı.

        Bu kapsamda, 6 bin 449 kişi ve 2 bin 593 araç sorgulandı, 235 park ve 66 taksi kontrol edildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı, 4 şüpheli hakkında uyuşturucu bulundurmaktan adli işlem başlatıldı, yoklama kaçağı 5 kişiye ise işlem yapıldı.

        Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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