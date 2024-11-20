Kayseri'de şok uygulamada aranan 7 şüpheli yakalandı

Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda, 6 bin 449 kişi ve 2 bin 593 araç sorgulandı, 235 park ve 66 taksi kontrol edildi.

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