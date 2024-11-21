Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 23:56 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        Polis, Pınarbaşı ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Denetlemelerde 79 bin 300 makaron, ruhsatsız tabanca, 6 kaçak cep telefonu ve 47 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.A, N.Y. ve F.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Şehir zorbalarından bıçaklı tehdit!
        Şehir zorbalarından bıçaklı tehdit!
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararına destek açıklamaları
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        UCM kararını yorumladılar
        UCM kararını yorumladılar
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıktaki 2 otomobile ça...
        15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıktaki 2 otomobile ça...
        Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü açıldı
        Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü açıldı
        Kayseri'de eski eşini darbeden zanlı tutuklandı
        Kayseri'de eski eşini darbeden zanlı tutuklandı
        Kayseri'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü
        Eski eşini darbeden şüpheli tutuklandı
        Eski eşini darbeden şüpheli tutuklandı