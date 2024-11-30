Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 37. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
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