Başkan Büyükkılıç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, özel gereksinimli bireylerin şehir ve toplum için bir rahmet unsuru olduğunu belirtti.

Engelleri ortadan kaldırmak için anlamlı hizmet gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimiz ve toplum için adeta bir rahmet unsuru olan özel gereksinimli bireylerimiz, hizmetlerimizin belki de en ayrıcalıklı olan kesimidir. Çünkü onların memnuniyeti herkesin memnuniyetidir. Şayet onlar memnun ise diğer vatandaşlarımız da hizmetlerden memnun demektir. Diğer taraftan onların duaları ve teşekkürü samimidir, duaları makbuldür, kabul olur. O nedenle onların dualarını alacak işler yapmak, onları sevindirmek bizim için çok önemlidir."