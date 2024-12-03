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        Kayseri'de firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:26
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        Kayseri'de firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (56) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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