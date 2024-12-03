Kayseri'de suç kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyonda, suç kayıtları bulunan G.M, G.S, S.T, H.R, R.H, F.Y. ve D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca, suça sürüklenen 4 çocuk tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına, firari şüphelilerin yakalanmasına ve çalıntı malzemelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

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