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        Kayseri'de suç kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:48
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        Kayseri'de suç kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına, firari şüphelilerin yakalanmasına ve çalıntı malzemelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, suç kayıtları bulunan G.M, G.S, S.T, H.R, R.H, F.Y. ve D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca, suça sürüklenen 4 çocuk tespit edildi.

        Aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

        Öte yandan, 2 faili meçhul olay aydınlatıldı, 5 firari fail ve 1 aranan şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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